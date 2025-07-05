قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقطة خلاف رئيسية بين حماس وإسرائيل بشأن هدنة غزة.. ما هي؟
موجة حر شديدة .. تعرف على تفاصيل الطقس والرطوبة في محافظتك
حزن عالمي بعد وفاة جوتا.. أسرة صغيرة تحكي قصة وفاء كبيرة
اختراقات وتسريب بيانات تطال علامات فاخرة في كوريا.. ولويس فويتون الأحدث
دعاء عاشوراء.. علي جمعة: اغتنموه بـ3 أدعية إلى أذان المغرب
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 5 يوليو 2025
علي جمعة يكشف عن وظائف يوم عاشوراء .. تعرف عليها
تعثر الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا.. ما النتائج المتوقعة؟
أخبار العالم | حماس تسلم ردها بشأن وقف إطلاق النار في غزة .. مصرع وفقدان العشرات في فيضانات مدمرة بولاية تكساس
نشرة المرأة والمنوعات | حظك اليوم السبت.. أضرار قلة النوم وخلايا المخ.. عادات يومية تضعف قلبك.. طريقة عمل بيض المافن
أخبار التوك شو | فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. و7 علامات على تعاطي المخدرات .. وانضمام فريدة أشرف للأهلي
فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف على شروط تشكيل القوائم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025

فيش وتشبيه
فيش وتشبيه
مصطفى الرماح

يرغب المواطنون في استخراج فيش جنائي 2025 لتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة قبل التقديم فى وظيفة جديدة.

 وأتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها على الإنترنت، عمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" مميكن أو أونلاين، أو من أقسام الشرطة.

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

رسوم استخراج فيش جنائي

رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيره وجاءت كالتالي:

  1. صورة مقاس 6x4
  2. للأجانب المقيمين داخل البلاد
  3. بطاقة إقامة
  4. بطاقة الرقم القومي
  5. أو جواز سفر ساري
  6. أو شهادة ميلاد للقاصرين
  7. بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

استخراج فيش جنائي 2025

ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:

  1. الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة
  2. اختيار قسم الأدلة الجنائية
  3. اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة
  4. إدخال البيانات المطلوبة
  5. يتم الدفع إلكترونيا
  6. إرساله في العنوان المحدد
استخراج فيش جنائي وظيفة الإنترنت وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيلة عبيد

قانون الإيجار القديم| نبيلة عبيد: دي شقة عمري لو خدوها مني هموت ..خاص

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الرابط والأوراق والمستحقين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

يوم عاشوراء 2025

4 ركعات في يوم عاشوراء 2025 .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

ضربة موجعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

40 ضابطا وجنديا إسرائيليا ما بين قتيل وجريح.. المقاومة توجه ضربة قاصمة للاحتلال

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

سعر الذهب

أقل سعر جرام ذهب اليوم 5-7-2025

ترشيحاتنا

سورة قصيرة يوم عاشوراء

سورة قصيرة يوم عاشوراء بها ينزل الرزق طول السنة .. هل تعرفها؟

الدكتور يسري جبر

هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها دون علمه؟.. يسري جبر يُجيب

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: المرأة تؤجر على صدقتها من مال زوجها في حالة واحدة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | حظك اليوم السبت.. أضرار قلة النوم وخلايا المخ.. عادات يومية تضعف قلبك.. طريقة عمل بيض المافن

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم.. احذر المملح

فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم
فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم
فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم

طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون..وصفات سهلة وسريعة

طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون.
طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون.
طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون.

يتخطى 300 ألف جنيه.. سعر جاكيت عمرو دياب في بوستر ألبومه الجديد

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

خالد مزنر ونادين لبكي

خالد مزنر: موسيقى "كفر ناحوم" سببت خلاف مع نادين لبكي وفيلمنا الجديد رسوم متحركة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد