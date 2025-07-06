القبض على شخصين ينقبان عن الآثار داخل عقار بالبساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

التنقيب غير المشروع عن الآثار

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاملان مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى الحفر)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.