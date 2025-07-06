مصرع عنصر شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالإسماعيلية

لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة محكوم عليه بحكمين “إعدام”، وأربعة بالسجن المؤبد، مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالإسماعيلية.

عنصر إجرامى شديد الخطورة

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة محكوم عليه بعدد "2 حكم بالإعدام – 4 بالسجن المؤبد" فى جنايات " قتل عمد - شروع فى قتل - سلاح – مخدرات - إستعمال قسوة – سرقة بالإكراه" بإحدى المناطق الجبلية بمحافظة الإسماعيلية .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وبحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 20 كيلو جرام حشيش ، كيلو جرام هيروين"– بندقية آلية)، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.