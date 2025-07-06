إصابة 4 أشخاص في تصادم تروسيكل بآخر في منيا القمح

أصيب 4 أطفال بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم تروسيكلين ببعض أمام كوبري غز بالتلين دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلي مستشفي منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح بمحافظة الشرقية بإستقبال كلا من "عماد ر ع" 14 سنة مصاب بإشتباة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالبطن و"محمد س ع"14 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالفخذ الايسر و"محمد س ج" 15 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و"مازن ح ا" 14 سنة مصاب بكدمات وسحجات مقيمين قرية التلين مركز منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم تروسكلين ببعض أمام كوبري غز بالتلين دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.