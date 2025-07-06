إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انطلاق أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حقوق الدولة والحفاظ على ممتلكاتها.

أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمركز الحسينية برئاسة المهندس محمد العوضي بالإشتراك مع رئاسة مدينة منشأة أبو عمر برئاسة عاطف صالح، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة إجمالية بلغت 11 فدانا و7 قراريط و4 أسهم، وتم قطع المرافق عن المباني المخالفة وتطبيق القانون علي أصحابها.

أشار المحافظ إلى استمرار حملات الإزالة بكل حزم، وعدم التهاون مع أي محاولة تعدٍ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.