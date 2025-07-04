محافظ أسيوط يتفقد دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارة ميدانية إلى دير الأمير تادرس الشطبي للرهبان بالجبل الشرقي بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، والذي يخضع لإشراف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمنفلوط. وكان في استقباله نيافة الأنبا ثاؤفيلس، أسقف مطرانية منفلوط ورئيس الدير، ونيافة الأنبا يوأنس، أسقف إيبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، ووليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وداليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والدينية ورجال الدين بالدير.

مغارة منحوتة بالجبل

واستعرض المحافظ خلال جولته أروقة وأقسام الدير، حيث تفقد الكنائس الأثرية التي يزخر بها، ومنها كنيسة الشهيد مارمينا العجايبي، وكنيسة القديس أبانوب النهيسي، وكنيسة الأنبا كاراس السائح كما اطلع على المغارة المنحوتة بالجبل والتي تتميز بتكوين معماري فريد يضم خورسين منفصلين بحائط حجري، بالإضافة إلى تدوين كلمة في سجل زيارات الدير.

يجمع بين الجبل والنيل

واستمع المحافظ إلى شرح وافي من نيافة الأنبا ثاؤفيلس ونيافة الأنبا يوأنس حول القيمة التاريخية والروحية للدير، الذي يعد من أبرز المعالم الدينية القبطية والسياحية بمحافظة أسيوط، نظرًا لما يحتويه من كنائس ومغارات أثرية تعود إلى القرن الرابع الميلادي، فضلًا عن موقعه الطبيعي الفريد الذي يجمع بين الجبل والنيل والطبيعة الزراعية.

وأكد المحافظ خلال الزيارة اهتمام المحافظة بدعم وحماية المعالم الدينية والأثرية والسياحية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة والموقع الجغرافي المتميز للدير الذي يطل على نهر النيل، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة به كما شدد على ضرورة استكمال أعمال الرصف والتأهيل للطريق المؤدي إلى الدير، المتفرع من محور الشيخ محمد صديق المنشاوي (منفلوط العلوي)، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف تعظيم فرص السياحة الدينية وجذب المزيد من الزائرين، ما يساهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا ثاؤفيلس عن ترحيبه بالمحافظ والوفد المرافق، مشيدًا بجهود المحافظة في دعم المعالم السياحية والدينية، ومؤكدًا دعم الكنيسة الكامل لمشروعات التنمية المحلية ومبادرات المشاركة المجتمعية بالتعاون مع أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الزيارة، أهدى نيافة الأنبا ثاؤفيلس درعًا تذكاريًا لمحافظ أسيوط، تقديرًا لزيارته وحرصه على دعم القيم التراثية والروحية بالمحافظة.