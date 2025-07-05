ننشر أسماء ورموز مرشحي حزب مستقبل وطن والمتحالفين في انتخابات مجلس الشيوخ

قام المستشار عادل عفيفي، المحامي بالنقض، أمين أمانة الشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن محافظة الشرقية ونقيب محامين الشرقية، بتقديم أوراق مرشحي حزب مستقبل وطن والأحزاب المتحالفة بمحافظة الشرقية، وسط تنظيم قانوني دقيق وحضور لافت من فريق عمل الأمانة.

شمل التقديم ترشح اللواء خالد سعيد الذي يخوض الانتخابات عن حزب مستقبل وطن تحت رمز "القلم"، ومحمد مصطفى لطفي بنفس الحزب تحت رمز "الكتاب"، كما تقدم الدكتور محمد سليم امين الحزب بالشرقية مرشحاً عن حزب مستقبل وطن برمز "سنبلة القمح"، بالإضافة إلى يحيى عاطف الطحاوي الذي يخوض السباق الانتخابي عن الحزب ذاته برمز "الأباجورة"، وعمرو محمد التونسي برمز "السلم".

كما شمل التقديم عبدالله الغزالي، مرشح حزب حماة الوطن، والذي يخوض الانتخابات تحت رمز "الماسة"، وماجد دياب، مرشح حزب الشعب الجمهوري، الذي تقدم بأوراقه برمز "الصاروخ".

وأكد عادل عفيفي أن تقديم الأوراق تم في وقت مبكر حرصاً على إنجاز المهام التنظيمية في أفضل صورة، وبتعاون كامل من فريق الشؤون القانونية بالمحافظة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص حزب مستقبل وطن على التواجد في الصفوف الأولى، مشيداً بما وصفه بـ"الالتزام والكفاءة" التي تتحلى بها قيادات الحزب، والتي تعكس مدى قوة التنظيم وثقة القيادة السياسية في مرشحي الحزب.