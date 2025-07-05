إصابة 3 أشخاص في حريق نشب بمصنع أقمشة بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب بمصنع اقمشة بالمنطقة الصناعية التانية بمدينة العاشر من رمضان وجاري أعمال التبريد ونقل المصابين والبالغ عددهم 3 حالات الي مستشفي العاشر من رمضان الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حادث نشوب حريق بمصنع أقمشة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان حيث تم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وكذلك 6 سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم الطاهر المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أنه بالمتابعة مع جهاز العاشر من رمضان تم الإفادة بوصول عدد 4 سيارات إطفاء وخزانات مياه و6 سيارات إسعاف وجاري التعامل والسيطرة على الحريق مشيرة إلى إصابة حالة واحدة وتم نقلها لمستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي الرعاية الصحية اللازمة دون وقوع حالات وفاة.

وقالت المتحدثه الرسمية أن غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث حريق بمصنع للاقمشة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان وجاري المتابعة المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث.