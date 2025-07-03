الشرقية: استخراج 1982 شهادة إستبيان تراخيص داخل الحيز العمراني

ثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام للإنتهاء من إستخراج (1982) شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني بالإضافة لأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، و الحفاظ على مرافق البنية الأساسية في باطن الأرض ومنع الحفر العشوائى للحفاظ على ممتلكات الدولة والعمل على إنهاء طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات صلاحية.

ومن جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر يوينو الماضي قامت بالإنتهاء من إعداد وتسليم (1982) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن إعطاء (75) موافقة فنية على أعمال الحفر و الإنتهاء من (21) طلب استبيان ضرائب.