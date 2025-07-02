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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية: ملفات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي ضمن أولوياتنا الاستراتيجية

محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني
محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني
أ ش أ

أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، أن المحافظة تضع ملفات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي ضمن أولوياتها الاستراتيجية؛ نظراً لآثارهما الإيجابية على تحسين منظومة العمل الحكومي وصولاً للحصول على رضا المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة هبة صالح، بحضور عدد من القيادات المعنيين؛ لبحث سبل التعاون بين المعهد والمحافظة، والاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ، وفقا لبيان، اليوم "الأربعاء"، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين المحافظة ومعهد تكنولوجيا المعلومات، بهدف دعم أبناء المحافظة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة تدريب مهندسي المحافظة على التعامل مع منظومة "GIS"، وكذلك إعداد كوادر متميزة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هبة صالح، الأنشطة والمبادرات التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية بالزقازيق، مشيرة إلى تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها لصالح أبناء محافظة الشرقية، مثل المبادرات التي تركز على توفير فرص تدريبية عالية الجودة بأقل التكاليف الممكنة، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يخدم أهداف التنمية التكنولوجية في مصر، ويدعم الجهود الوطنية في التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني ملفات التحول الرقمي التطوير المؤسسي الرقمي تحسين منظومة العمل الحكومي

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