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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية: خدمة المواطن وتلبية احتياجاته في مقدمة أولوياتنا التنفيذية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في مقدمة الأولويات التنفيذية داخل المحافظة، مُشددا على أن تلك اللقاءات تُمثل حلقة تواصل حقيقية تُترجم على أرض الواقع، انسجاما مع توجيهات القيادة السياسية الداعية لوضع احتياجات المواطن على رأس أجندة العمل الحكومي.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بعدد 9 مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، للاستمتاع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام ، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

وخلال الإجتماع كلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والإستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم .

وشهد اللقاء عرضاً لطلبات المواطنين (وظائف مناسبة بالقطاع الخاص -معاش تكافل وكرامة – توفير سكن مناسب -علاج-مساعدات عاجلة وشهرية) من مراكز (الزقازيق–فاقوس -ديرب نجم  - - بلبيس) ومدينتى (القرين –العاشر من رمضان ) ، وبعد الإطلاع عليها وفحص الجهات المختصة قرر المحافظ توفير 9 فرص عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الإجتماعية للحالات وسرعة إستخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة  وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة.

كما قرر صرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد 7 حالات  تتراوح مدتها من 4 إلى 6 شهور حسب الأبحاث الإجتماعية على الحالات وتوفير علاج على نفقة الدولة لعدد 3 حالات وعمل بحث إسكان لعدد 3 حالات لبحث إمكانية توفير سكن مناسب.

جدير بالذكر أن المواطنين الراغبين في لقاء المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، ضمن اللقاء الجماهيري، عليهم التقدم بطلب رسمي في مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، على أن يكون موضحا ًبالطلب تفاصيل وأسباب المقابلة، ويكون مستوفي بالمستندات، ويتم تحديد لقاء للمواطنين يوم الإثنين مع محافظ الشرقية، بالديوان العام وطبقاً لتاريخ التقدم.

الشرقية محافظ الشرقية القيادة السياسية العمل الحكومي الأسر الأولى بالرعاية

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