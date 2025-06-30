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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية تحصد المركز الأول في احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أعلنت الدكتورة فاطمة شومان رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم بوزارة الصحة والسكان، حصول مديرية الشئون الصحية بالشرقية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في عدد المتبرعين، خلال فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك على مستوى مديريات الشئون الصحية بالجمهورية.

 جاء ذلك عقب الانتهاء من الاحتفالية التي أقيمت برعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وباشراف الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقدمت الدكتورة فاطمة شومان رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، الشكر لجميع الفرق الإشرافية والطبية على مستوى الجمهورية، مشيدة بما قدمته محافظة الشرقية من تنظيم احترافي ومشاركة مجتمعية واسعة، مؤكدة أن هذا النجاح يجسد روح الفريق والعمل الجماعي الذي تهدف إليه منظومة الصحة إليه بصورة مستمرة.

وأعرب الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة، عن فخره واعتزازه بهذا التتويج المستحق، الذي يعكس تميز أبناء الشرقية وتفاني فرق العمل بمديرية الشئون الصحية.

وأكد أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بفضل الجهد الجماعي والتنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة، وعلى رأسها إدارة بنوك الدم برئاسة الدكتورة رانيا خيري، والثقافة الصحية برئاسة الدكتورة غادة عمارة، وإدارة التمريض برئاسة الدكتورة سماح محمود، والمكتب الإعلامي برئاسة محمود عبدالفتاح، وجميع الفرق الإشرافية الفنية والإدارية بالمديرية، بقيادة الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي.

كما أكد أن ما شهدته محافظة الشرقية في هذا اليوم هو نموذج مشرف للتكامل بين القطاع الصحي والمجتمع، ويؤكد ريادة المديرية في تنفيذ الفعاليات القومية، متوجهاً بالشكر لكل الجهات الشريكة، ولكافة فرق العمل التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الإنساني.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية تحية تقدير لكل مواطن ومواطنة بادروا بالتبرع بدمائهم في هذا اليوم الإنساني، مؤكداً أن ما قاموا به هو تجسيد حقيقي لقيم العطاء والمسئولية المجتمعية، وأن تبرعهم يساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة العشرات من المرضى والمصابين، داعياً إلى الاستمرار في دعم بنوك الدم التجميعية بالمستشفيات المركزية في "منيا القمح، بلبيس، فاقوس، ههيا، أبو كبير، الحسينية، وديرب نجم"، على مدار العام، وليس فقط في المناسبات القومية، مقدماً أيضاً الشكر لمديري وفرق بنوك الدم التجميعية السبعة على جهودهم المخلصة المبذولة خلال هذه الاحتفالية الوطنية وعلى مدار العام.

وأشار «جميعه» إلى أن هذا التميز يعد امتداداً لسلسلة من الإنجازات التي حققتها المديرية في مختلف القطاعات، سواء من خلال مبادرات الصحة العامة، أو التوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين، أو في التصدي للأزمات والطوارئ، مؤكداً أن الشرقية تواصل الريادة، بفضل تكاتف فرق العمل والاهتمام المتواصل من القيادة السياسية والوزارة والمحافظة.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي، أن محافظة الشرقية شهدت يوماً استثنائياً من العمل الصحي والتفاعل المجتمعي، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، حيث انطلقت الفعاليات برئاسة محافظ الشرقية من أمام ديوان عام المحافظة، تخللها مسيرة رياضية وطنية قادها الدكتور هاني جميعه، بمشاركة قيادات الصحة والشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني، وامتدت حتى نادي الشرقية الرياضي، أعقبها تجمع كبير من المواطنين تم خلاله تنفيذ حملة مكثفة للتبرع بالدم، وقد حرص وكيل وزارة الصحة على أن يكون أول المشاركين في التبرع بدمه، إيماناً منه بأهمية هذا الواجب الإنساني.

وأضاف

 أن الفعاليات شهدت أيضاً انتشار فرق التوعية والتواصل المجتمعي، لتقديم رسائل للمواطنين عن أهمية التبرع بالدم، وفوائده الصحية والإنسانية، مؤكداً أن الاحتفال لم يقتصر على الزقازيق فقط، بل تزامن مع نشاط ميداني مكثف داخل بنوك الدم التجميعية، والتي استقبلت مئات المتبرعين من جميع الفئات العمرية، ما أسهم في تحقيق أعلى معدلات التبرع على مستوى الجمهورية، والذي توج بتصدر الشرقية للمركز الأول على مستوى مديريات الصحة بالجمهورية.

الصحة والسكان بوزارة الصحة والسكان بالشرقية مديرية الشئون الصحية مديرية الشئون الصحية بالشرقية

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