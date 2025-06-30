ندوة لتوعية العاملين بمياه الشرب والزراعة بأهمية ترشيد الاستهلاك بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها.

والتي تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية) والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء مجتمع متقدم ومتكامل من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

أشاد المحافظ بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الزراعة بالشرقية في تنظيم الندوات الإرشادية للعاملين لتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

وفي هذا الإطار أشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع إدارة الزقازيق الزراعية بتنفيذ ندوة توعوية للعاملين عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد إستهلاك الماء وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه صاحب الندوة تنفيذ ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة بجانب توزيع مطويات تحتوي على إرشادات عن طرق الحفاظ علي المياه من الهدر والبيئة من التلوث وكذلك التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع و القطع الموفرة للمياه ودورها في ترشيد استهلاك المياه بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكوي المياه و الصرف الصحي وتطبيق الموبايل 125 .