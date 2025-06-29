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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية العاملين بمجمع خدمات قرية بردين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل والإطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

بدأ المحافظ جولته بزيارة وحدة التضامن الإجتماعي ، مشدداً على العاملين بحسن إستقبال المواطنين وإنهاء مصالحهم في أسرع وقت ممكن طبقاً للقانون.

كما حرص المحافظ على متابعة سير العمل بالوحدة المحلية وتفقد الأقسام المختلفة ، موجهاً مدير إدارة المتابعة الميدانية بمراجعة سجل الحضور والإنصراف، واتخاذ اللازم قانوناً حيال غير الملتزمين.

كما إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستفسر منهم عن مستوي الخدمة المؤداه إليهم والذين أعربوا عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم مقدمين له الشكر لحرصه على متابعة سير العمل وإعطاء توجيهاته للمسؤولين بسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون.

وخلال تفقد المحافظ القسم الهندسي بالوحده، شدد على العاملين  بضرورة حفظ وترقيم الأوراق المقدمة من المواطنين بطريقة سليمة ، وذلك لضمان سهولة الوصول والرجوع إليها عند الحاجة.  

كما حرص المحافظ على متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالقرية ، والذي يضم 4 شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذاً لمبدأ الشفافية النزاهه.

إطلع محافظ الشرقية على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي واستفسر عن آخر موقف لطلبات التصالح في مخالفات البناء مؤكداً على إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين والإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت.

إلتقى المحافظ بإحدى السيدات واطلع على الأوراق المقدمه منها لإنهاء إجراءات التصالح موجها ً مدير المركز بمساعدتها بسرعه إنهاء الطلب الخاص بها  وكذلك تقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

واستجابة لطلب المواطنين كلف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتوفير كشافات إضاءة للطريق المؤدي للقرية مع إجراء الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة، مؤكداً أن رضا المواطن يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير إنتظام العمل بمركز صحة الأسرة ببردين للوقوف علي مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة , وحرصاً منه علي تحقيق الإنضباط داخل المنشآت الصحية.

إطلع المحافظ على دفتر تسجيل الحالات المترددة على المركز للتعرف على عدد المترددين لتلقي العلاج اللازم  ، مشدداً علي العاملين بحسن معاملة المرضى والمترددين لتلقي العلاج وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم.

تفقد المحافظ وحده العلاج الطبيعي والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، مشدداً على ضرورة التأكد من حفظها بطريقه آمنه مع إجراء المراجعة الدورية لتواريخ الصلاحية المدون عليها وصرفها للحالات المرضية وتقديم خدمه طبية لائقة لهم.

الشرقية محافظ الشرقية الزقازيق ومدينة الزقازيق التضامن الإجتماعي

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