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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بتخفيضات من 25% إلى 30%..وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالشرقية

وزير التموين
وزير التموين
محمد الطحاوي

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سوق اليوم الواحد بمدينة العاشر من رمضان والمقام على مساحة ٧٥٠ متر مربع، ويضم ٢٢ عارضاً بالتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، ويقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى، بما يلبي إحتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

أكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة أسواق اليوم الواحد تهدف إلى تنظيم حركة التجارة، وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة للتسوق، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وأشار إلى أن التوسع في أسواق اليوم الواحد يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أهمية الأسواق المنظمة في دعم الإقتصاد المحلي، وتعزيز الإستقرار في الأسواق، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير منظومة التجارة الداخلية.

وأضاف أن افتتاح سوق اليوم الواحد بالعاشر من رمضان يُعد خطوة هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتوفير بيئة تجارية متطورة تساهم في تحقيق الإستقرار في الأسواق، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التموين والتجارة الداخلية.

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس، ودولة رئيس الوزراء، بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، من خلال زيادة المعروض السلعي وتقديمه بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار محافظ الشرقية، إلى حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من أسواق اليوم الواحد بمختلف المراكز والمدن لتوفير مختلف السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية أقل من مثيلاتها بالأسواق ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

كما أوضح المهندس عبد الكريم عوض وكيل وزارة التموين مدير مديرية تموين الشرقية، أن نسبة التخفيض تتراوح من ٢٥٪ إلى ٣٠ ٪ كما توجد ١٨ سيارة متنقلة بها جميع السلع الأساسية واللحوم والدواجن.

التموين وزير التموين والتجارة الداخلية العاشر من رمضان الشركة القابضة للصناعات الغذائية

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