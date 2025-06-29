قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في شمس آرت سبيس.. داسم يكسر حدود الكلمة إلى عالم من الإحساس
راجعين من الشغل.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثتين أسفل كوبري بالقاهرة
هل يرحل؟ تطورات جديدة بشأن مستقبل وسام أبو علي مع الأهلي
البحيرة: توريد أكثر من 316 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة
وزير الشئون النيابية: حادث المنوفية هز الوطن.. ولن نتهاون في المحاسبة والمكاشفة
من "الدبابات" إلى "دبي".. سكان وادٍ بسيناء يغيرون اسمه أملًا في مستقبل سياحي مشرق
القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر
الثانوية العامة ثلاث سنوات.. ننشر أبرز ملامح مشروع قانون التعليم
الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من مكافأة كأس العالم للأندية.. ويترقب تسوية الضرائب الأمريكية
طالبة تصاب بإغماء داخل لجنة امتحان في المحلة بسبب حرارة الجو ونقلها إلى المستشفى.. صور
في ظروف غامضة.. القبض على شاب أنهى حياة والدته ببني مزار شمال المنيا
ثورة التصحيح والبناء.. كيف مهدت 30 يونيو لرؤية مصر 2030؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان سوق اليوم الواحد بالعاشر

شريف فاروق وزير التموين
شريف فاروق وزير التموين
محمد صبيح

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الأحد، سوق اليوم الواحد بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان، و ايمن رضا رئيس اللجنة التنفيذية، كما حضر الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي لـ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس عبد الكريم عوض مدير مديرية تموين الشرقية.

ويقام السوق على مساحة ٧٥٠ متر مربع، ويضم ٢٢ عارضاً، ويتم تنظيم السوق بالتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، ويقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى، بما يلبي احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة سوق اليوم الواحد تهدف إلى تنظيم حركة التجارة، وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة للتسوق، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وأشار إلى أن التوسع في أسواق اليوم الواحد يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أهمية الأسواق المنظمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز الاستقرار في الأسواق، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير منظومة التجارة الداخلية.

وأضاف أن افتتاح سوق اليوم الواحد بالعاشر من رمضان يعد خطوة هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتوفير بيئة تجارية متطورة تساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التموين والتجارة الداخلية.

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس، ودولة رئيس الوزراء، بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، من خلال زيادة المعروض السلعي وتقديمه بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار محافظ الشرقية، إلى حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من أسواق اليوم الواحد بمختلف المراكز والمدن.

كما أوضح المهندس عبد الكريم عوض وكيل وزارة التموين مدير مديرية تموين الشرقية، أن نسبة التخفيض تتراوح من ٢٥٪؜ إلي ٣٠ ٪ كما توجد ١٨ سيارة متنقلة بها جميع السلع الأساسية واللحوم والدواجن.

التموين التجارة الداخلية الشرقية مدينة العاشر من رمضان الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

كامل الوزير

في تصريحات خاصة لأحمد موسى .. قرارات عاجلة من كامل الوزير بعد حادث المنوفية|فيديو

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

حادث الطريق الإقليمي

إيه اللي حصل؟| مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث محافظة المنوفية بسبب حادث الطريق الإقليمي

ميدو

ميدو ردًا على هجوم زكي عبد الفتاح: «كتر خيرك .. والعيب مش عليك»

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 29-6-2025

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض: الانتهاء من تعديل 100 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يتوجه إلى إسبانيا للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

بالصور

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج دفعات من وزارة النقل والجمارك بعد تدريب وتأهيل وطني شامل

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان سوق اليوم الواحد بالعاشر من رمضان

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين

الممنوعون من فاكهة الصيف.. 5 فئات محظور عليها تناول التين البرشومي

التين البرشومي
التين البرشومي
التين البرشومي

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

شيرين عبد الوهاب

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

المطرب الشامي

حضن وقبلة.. فتاة تقتحم المسرح بحفل المطرب الشامي في دبي

نانسي عجرم

آه ونص.. نانسي عجرم تشعل حماس جمهورها في حفل لندن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد