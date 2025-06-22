20 قرشا.. التموين تكشف مصير سعر رغيف العيش المدعم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر الرغيف ثابت عند 20 قرشًا، مع الالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج النهائي، واستمرار توافر الدقيق.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماعًا موسعًا مع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، و هاني مكي، نائب رئيس شعبة مخابز الجيزة، لمتابعة انتظام عمل منظومة الخبز البلدي المدعم، وبحث آليات تحسين كفاءة التشغيل وتذليل المعوقات أمام أصحاب المخابز لضمان تقديم الخبز للمواطنين بجودة مناسبة واستقرار في التوزيع.

وقال الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع إن الوزارة مستمرة في تطوير آليات عمل منظومة الخبز وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شعبة المخابز تمثل ركيزة أساسية في نجاح المنظومة، ومشدداً على أهمية تكامل الجهود لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأعلى كفاءة ممكنة.

التحديات التي تواجه المخابز التموينية

وناقش الاجتماع أيضا، أبرز التحديات التي تواجه المخابز التموينية، وعلى رأسها مراجعة عناصر تكلفة الإنتاج، وآليات تطوير نظم التشغيل، وضمان انتظام العمل، بالإضافة إلى بحث ملف التأمينات الاجتماعية للعاملين.