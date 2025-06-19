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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين يتابع انتظام منظومة الخبز المدعم ويؤكد استمرار تطوير الخدمة وتحقيق العدالة الاجتماعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع السيد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، والسيد هاني مكي، نائب رئيس شعبة مخابز الجيزة، وذلك لمتابعة انتظام عمل منظومة الخبز البلدي المدعم، وبحث آليات تحسين كفاءة التشغيل وتذليل المعوقات أمام أصحاب المخابز لضمان تقديم الخبز للمواطنين بجودة مناسبة واستقرار في التوزيع.

شهد الاجتماع، الذي حضره عدد من قيادات الوزارة، مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المخابز التموينية، وعلى رأسها مراجعة عناصر تكلفة الإنتاج، وآليات تطوير نظم التشغيل، وضمان انتظام العمل، بالإضافة إلى بحث ملف التأمينات الاجتماعية للعاملين، والتأكيد على استمرار توافر الدقيق، وثبات سعر الرغيف عند 20 قرشًا، مع الالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج النهائي.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن الوزارة مستمرة في تطوير آليات عمل منظومة الخبز وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شعبة المخابز تمثل ركيزة أساسية في نجاح المنظومة، ومشدداً على أهمية تكامل الجهود لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأعلى كفاءة ممكنة.

من جانبه، ثمّن  عبد الله غراب جهود وزارة التموين في دعم منظومة الخبز البلدي، مؤكدًا أن الشعبة تقف بكامل طاقتها خلف الدولة في توفير الخبز المدعم، باعتبارها خط الدفاع الأول في تحقيق الأمن الغذائي، ومشيدًا بالتوازن الذي تحققه الدولة بين استدامة الدعم وجودة المنتج بما يعكس الالتزام الحقيقي بخدمة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

المخابز البلدية التموين الخبز

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