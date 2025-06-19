التموين تتعهد بحل مشكلات عدم التزام الأفران بمواعيد التشغيل

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن معاناة المواطنين بسبب مواعيد عمل المخابز والتي لا تتجاوز 3 ساعات فقط يوميا في بعض الأفران.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: "أغلب المخابز تعمل لعدد ساعات قليل قد لا يتجاوز 3 ساعات، خصوصا في الأقاليم، حيث يبدأ التوزيع من بعد الفجر وحتى الساعة الثامنة بحد أقصى، مستشهدا بالأفران في إدكو بمحافظة البحيرة.

وأضاف أنه في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، على سبيل المثال تعاني الأفران تكدسا كبيرا من المواطنين منذ صلاة الفجر يوميا، نظرا لقلة عدد المخابز مقارنة بارتفاع عدد السكان بالمنطقة.

وأوضح أنه يوجد 40 مخبزا في إدكو ولا تتعدى حصة المخبز 35 شيكارة فقط، وهو مع يدفع أصحاب المخابز للعمل فترة قصيرة، وسط غياب تام من رقابة وزارة التموين.

وتابع النائب محمد زين الدين: “لا يتوقف الأمر عند التلاعب في وقت العمل، ولكن أيضا التلاعب في حجم الرغيف بالمخالفة لقرارات وزارة التموين”.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين بإعادة النظر في احتياجات مدينة إدكو من عدد المخابز، وحصص الدقيق لكل مخبز، حتى يتم القضاء على الزحام ومعاناة المواطنين يوميا.

من جانبه، أعلن مجدي عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، تشكيل لجنة من وزارة للتموين لحل مشكلة المواعيد في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وكذلك دراسة الاحتياج لوجود أفران جديدة.

من جانبه، أكد سمير البلكيمي، نائب رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين، أن الوزارة حريصة على متابعة عمل المخابز في الأوقاف المحددة، دون الاقتصار على مدة ساعات قليلة.

وفي هذا الصدد، طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، بتحديد بعض المخابز للعمل لساعات أطول، حفاظا على حق المواطنين في الحصول على الدعم.

من جانبه، أكد نائب رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين، أنه يتم تفعيل الدور الرقابي للوزارة في مدى التزام الأفران بمواعيد العمل.