تموين الدقهلية: تحرير محاضر لمخابز مخالفة بسبب نقص وزن الرغيف

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة على مخابز قرى مركز "تمى الأمديد"، أسفرت عن تحرير محاضر ضد مخابز بقرية كفر الأمير ومنشأة بطاش لوجود نقص في وزن رغيف الخبز تجاوز 35 جرامًا .

يأتي ذلك في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين من سوء رغيف الخبز بقرية كفر الأمير والقري المجاورة.

وأكدت المديرية، في بيانها، على يقظة الأجهزة الرقابية وحرصها على تطبيق القانون والتجاوب السريع مع شكاوي المواطنين، مشددة على أن هذا النقص يعد مخالفة جسيمة تؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين وتزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم، خاصة وأن الخبز المدعم يمثل عصب الحياة لقطاع كبير من الأسر، كما تم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات واستمرار المتابعة.

وأشارت إلى أن الحملة تمكنت أيضا من ضبط مخبز يستخدم اسطوانات الغاز المنزلي كوقود في عملية إنتاج الخبز، مؤكدة أن هذه المخالفة الجسيمة لا تمثل إهدارًا للمال العام فحسب، بل تشكل خطرًا داهمًا على سلامة العاملين بالمخبز والمواطنين المحيطين به، نظرًا لعدم صلاحية هذه الاسطوانات للاستخدام الصناعي وما يترتب على ذلك من مخاطر انفجار وحرائق، ويحظر استخدامها داخل المخابز البلدية حسب القوانين التموينية، حيث تم التحفظ على الاسطوانات وشعلات النار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المخبز، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة المهنية وتوفير مصادر الوقود المخصصة للمخابز .

تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والمنافذ التموينية لضبط الأسواق والتأكد من توافر رغيف الخبز المدعم بالجودة وبالمواصفات حسب القوانين المنظمة، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين أو الإضرار بسلامتهم.

وأكدت أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، ولن تتوانى الأجهزة الرقابية عن تطبيق القانون بكل حزم وصرامة ضد أي مخالفات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير خبز جيد وآمن لجميع المواطنين.