رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال رصف وتطوير وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بطول 550 متر ومتوسط عرض 10 م وبتكلفه 10 مليون و 494 ألف جنيه ، والمُنفذ ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق بمعرفة مديرية الطرق والنقل بالشرقية.

تعرف المحافظ من المهندس المسؤول عن تنفيذ المشروع على طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها بالطريق ، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من إزالة طبقة الأسفلت المعيبة وكشط المتهالكة ، وجاري تنفيذ أعمال الحفر والتأسيس لوضع طبقات الأساس تمهيداً لأعمال الرصف والإنتهاء من توسعة الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالطريق وليصبح متوسط عرضه بعد التوسعة 14 متر.

شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية والتوقيتات الزمنية المحددة والمُقررة منتصف شهر أكتوبر 2025.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتحسين البنيه التحتية وخاصه في قطاع الطرق والكباري ليشعر المواطن بحجم المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي تمثل نقله نوعية تُساهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدن.