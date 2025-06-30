رصف وتطوير إمتداد شارع أحمد شوقي المتفرع من مجمع المصالح بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال رصف ورفع كفاءة إمتداد شارع أحمد شوقي ، المتفرع من شارع مجمع المصالح بمدينة الزقازيق بطول 200م ومتوسط عرض 12 متر ، والذي يأتي ضمن مشروع رصف شارع مجمع المصالح وتفريعاته بإجمالي أطوال 1200م ومتوسط عرض 12 متر وبتكلفة 4 مليون و 750 أف جنيه ، للوصول لبنيه تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقديم أفضل الخدمات لقاطني المنطقة.

تعرف المحافظ ، من محمد أبو هاشم رئيس حي ثان عن طبيعة الأعمال الجارية ، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية المتفرعة من شارع مجمع المصالح بمدينة الزقازيق على مساحه 1200 ألف متر مسطح، حيث تشمل الأعمال قطع الفيرما ووضع طبقة أساس سطحية سمك 6 سم ، وتم مراعاة معايير الجودة في اعمال الرصف والتطوير والإلتزام بالمواصفات الهندسية المحددة ، وذلك بتكلفة إجمالية 4 مليون و 750 ألف جنيه ، وجاري تكثيف الأعمال لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وشدد المحافظ، على سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية طبقاً للجدول الزمني المحدد ، مؤكداً أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء ، وتتابع بشكل مستمر معدلات آداء الشركات المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق أولاً بأول للوصول إلى بنيه تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.