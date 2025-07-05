محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية تتلقّي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ

انطلقت اليوم السبت أعمال تلقّي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقر محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، تنفيذاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2025، بشأن تحديد المحاكم الابتدائية المختصة بتلقّي أوراق المرشحين على المقاعد الفردية والقوائم.

فيما تتولى اللجنة المختصة داخل حكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي رئيس الاستئناف استقبال طلبات الترشح عن الدائرة الثالثة (شرق الدلتا) ومقرها مديرية أمن الشرقية، والتي تضم 7 محافظات هي: الشرقية، الإسماعيلية، دمياط، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بإجمالي 13 مقعدًا.

ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو، على أن تبدأ محكمة القضاء الإداري نظر الطعون في الفترة من 14 وحتى 16 يوليو، ثم تُعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو الجاري، بينما حُدد يوم 20 يوليو كآخر موعد لتقديم التنازلات.