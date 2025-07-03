طلب برلماني عاجل لتشغيل مدارس جديدة بالشرقية قبل انطلاق عام 2025/2026

طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبداللطيف، بإصدار توجيهاته إلى مديرية التربية والتعليم بالشرقية بسرعة إنهاء عدد من المطالب الخاصة بالمدارس الواقعة في نطاق مركزي أبو حماد والقرين بمحافظة الشرقية.

وأكد النائب ثروت سويلم أنه سلّم وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم، لمناقشة قانون التعليم الجديد، مذكرة تتضمن عدة مطالب، منها إنشاء المدرسة الثانوية الصناعية للصرف الصحي ومياه الشرب بمشروع العباسية.

وأشار "سويلم" إلى أنه طالب أيضًا بسرعة إنشاء المدرسة الثانوية الزراعية للثروة السمكية بمشروع المزرعة السمكية بالعباسة، مؤكدًا أن لجنة التعليم بمجلس النواب كانت قد وافقت عليها، بالإضافة إلى مدرسة الصرف الصحي. كما طالب بتحويل مدرسة المأمون سليمان بقرية بحطيط – أبو حماد – شرقية إلى مدرسة تجريبية لاستيعاب الكثافة الطلابية، لا سيما أنه لا توجد سوى مدرسة واحدة بالمركز.

وأضاف "سويلم" أنه شدد على أهمية استغلال مبنى مدرسة النصر الإعدادية بالملاك – أبو حماد – شرقية كمدرسة ثانوية مشتركة لخدمة قرية الملاك، لافتًا إلى أنه تم تطوير المدرسة، ونقل طلابها إلى مدرسة العباسة، وأصبحت خالية، في حين أن أقرب مدرسة ثانوية لقرية الملاك تبعد نحو 10 كيلومترات.

وأوضح النائب أنه طالب وزير التربية والتعليم، النشيط الدؤوب الحريص على تطوير منظومة التعليم، بسرعة إصدار توجيهاته لمديرية التعليم بالشرقية، لبدء العام الدراسي 2025/2026 بتلك المدارس، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة تتواكب مع رؤية القيادة السياسية للنهوض بالمنظومة التعليمية.