خروج جميع مصابي حادث تصادم الطريق الإقليمي بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، خروج الحالات المصابة في حادث التصادم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي عند منطقة الصنافين أمام كفر السمري باتجاه بلبيس، وذلك بعد تحسن حالتهم الصحية، مع استمرار تقديم الرعاية المركزة لحالة واحدة فقط.

وكان الحادث قد أسفر عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسم، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي. وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين بمنيا القمح لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين بمنيا القمح تفيد باستقبال 9 مصابين جراء حادث التصادم، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل أعلى الطريق الإقليمي بمنطقة الصنافين أمام كفر السمري، باتجاه بلبيس. وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفتح تحقيق رسمي لمتابعة ملابسات الحادث.