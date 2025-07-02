إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص ونقل بالطريق الإقليمي بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص في نقل أعلى الطريق الإقليمي الصنافين أمام كفر سمري تجاه بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي السعديين بمنيا القمح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى السعديين بمنيا القمح باستقبال 9 أشخاص مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص في نقل أعلى الطريق الإقليمي الصنافين أمام كفر سمري تجاه بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفي السعديين بمنيا القمح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.