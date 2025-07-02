إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن إنزال دفعة جديدة من أصبعيات أسماك المبروك بإلقاء عدد ( ٢٥٠ ألف ) من أصبعيات أسماك المبروك ببحر أبو الأخضر بقرية العلاقمة التابعة لمركز ومدينة ههيا من مفرخ بركة أكياد و عدد ( ٣٠٠ ألف) من أصبعيات أسماك المبروك ببحر مويس أمام قوات الأمن من مفرخ العباسة ، و يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الثروة السمكية وتطوير المسطحات المائية.

ومن جانبها أشارت هبه عبد التواب مديرة وحدة الثروة السمكية بالمحافظة أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية بتنمية الثروة السمكية بنطاق المحافظة وبالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تم إنزال ( ٥٥٠ ألفا ) من أصبعيات أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بمدينة ههيا و بحر مويس بمدينة الزقازيق ، وأن الهدف من عمليات إلقاء زريعة الأسماك في المسطحات المائية هو زيادة للمخزونات السمكية، وتنفيذاً لخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك ، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويضمن تلبية إحتياجات المواطنين من أبناء المحافظة من الأسماك، بإعتبارها أحد أهم مصادر البروتين ، جاء ذلك بحضور، المهندس محمد عسكر "مدير مكتب مصايد الزقازيق"، و المهندس عبد الله خليل، والمهندس أسامه أحمد "بمكتب مصايد الزقازيق و العاملين بمفرخي بركة أكياد ومفرخ العباسة.

أوضح المهندس فخرى عياد مدير مفرخ العباسة ، أن الزريعة السمكية تخضع إلى الفحص البيطري قبل إنزالها بالمسطح المائي ، للتأكد من مدى جودتها وجاهزيتها للإلقاء، لافتاً إلى أن عمليات الإنزال للزريعة تجري وفقًا للمعايير العلمية الحديثة المتبعة في هذا الشأن.