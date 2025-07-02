الشرقية تنتهي من أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال سحب وشفط تجمعات مياه الأمطار من داخل نفق عرابي بمدينة الزقازيق وكذلك من الشوارع والميادين العامة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة ولضمان عدم تعطيل الحركة المرورية، وذلك بعد أن تعرضت المحافظة لموجه من الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواجدة على مدار الساعة في كافة المناطق بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وأن المحافظة في حالة استنفار واستعداد لمواجهة أي طوارئ لحين عودة الحياة لطبيعتها.

أشرف المحافظ بنفسه علي أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار من داخل نفق عرابي بعد أن شهد تجمع كميات كبيرة من المياه وذلك لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أشاد المحافظ بتواجد رجال المرور بالشارع رغم موجه الطقس السيئ التي تجتاح المدينة وذلك لتنظيم الحركة المرورية وتذليل العقبات أمام السائقين و أصحاب السيارات حفاظاً على سلامتهم وتفادياً لوقوع الحوادث المرورية .

وكان محافظ الشرقية قد اصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للدفع بسيارات الكسح لشفط تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع، للتغلب على كميات المياه الموجودة بها وتهيئتها أمام حركة المارة.

كما تابع محافظ الشرقية أعمال سحب مياه الأمطار من منطقة لكوظ وأماكن متفرقة بنطاق حى ثان و نفق أبو الريش وشارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق.