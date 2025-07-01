الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشرقية ينظم ندوة عن الكشف المبكر لأورام الثدي

نظّم الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع مؤسستي «الحفناوي للتنمية» و«بهية»، ندوة توعوية موسعة بعنوان «التوعية والكشف المبكر عن أورام الثدي»، وذلك في إطار حرص المؤسسات المجتمعية على رفع الوعي الصحي بين السيدات، خاصة من الفئات الأكثر احتياجا ومن ذوي الإعاقة السمعية.

شهدت الندوة مشاركة عدد من القيادات المجتمعية والتنموية، كان في مقدمتهم المحاسب توفيق حماد، رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشرقية، ورئيس الهيئة الاستشارية لمؤسسة الحفناوي، والدكتور محمود الحفناوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، والعقيد كريم باشا، المدير التنفيذي للمؤسسة والدكتورة هيام سعيد امين عام الاتحاد والدكتورة سمر عادل، المدير التنفيذي للاتحاد .

كما شاركت في الندوة الدكتورة تسبيح وهبة، محاضرة التوعية بمؤسسة بهية، التي قدّمت شرحا مبسطا عن أهمية الفحص الدوري والكشف المبكر عن أورام الثدي، مشددة على أن نسب الشفاء في المراحل الأولى من المرض تصل إلى أكثر من 98%، وهو ما يُبرز أهمية الفحص الذاتي المنتظم للسيدات.

وأشارت وهبة إلى أن مؤسسة بهية تقدم خدماتها العلاجية والتشخيصية للسيدات بالمجان تمامًا، سواء في ما يتعلق بالكشف المبكر أو مراحل العلاج المختلفة، موضحة أن المؤسسة تستقبل الحالات من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت رضوى الخطيب، ممثلة العلاقات العامة بمؤسسة بهية، أن هناك تعاونًا مثمرا ومستمرا منذ سبع سنوات بين المؤسسة ولجنة الصحة التابعة للاتحاد النوعي للجمعيات بالشرقية، وقد تم خلال هذه الفترة تحويل العديد من الحالات المصابة من السيدات إلى مؤسسة بهية، حيث تلقين العلاج والدعم اللازم دون مقابل.

استهدفت الندوة عددا من طالبات الجامعات والسيدات من ذوي الهمم، وجرى خلالها فتح باب النقاش والرد على استفسارات الحضور حول كيفية الفحص الذاتي، وأعراض المرض، وأماكن تقديم الخدمات المجانية.