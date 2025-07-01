مياه الشرقية تعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الأمطار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية رفع حالة الطوارئ بجميع القطاعات والإدارات المعنية، للتعامل الفوري مع موجة سقوط الأمطار التي تشهدها بعض مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المهندس محمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على جاهزية فرق الطوارئ وفرق التشغيل والصيانة وانتشارها الميداني في المناطق الحيوية، مع متابعة مستمرة على مدار الساعة لحالة الشبكات ومحطات الرفع، والتنسيق الكامل مع غرفة الأزمات بالمحافظة.

وأشار إلى أنه تم الدفع بعدد من سيارات الكسح والمعدات للتعامل السريع مع أي تراكمات لمياه الأمطار بالشوارع والميادين الرئيسية لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، مع التوجيه بفتح خطوط التواصل مع المواطنين لتلقي البلاغات الفورية والتعامل معها في أسرع وقت.

وتدعو الشركة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر خلال فترات الأمطار، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو فتحات غرف التفتيش، والتواصل مع الخط الساخن 125 من أي خط أرضي أو من خلال صفحتنا الرسمية على فيسبوك للإبلاغ عن أي طارئ.