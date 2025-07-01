إدارة خدمة المواطنين بالشرقية تستقبل 202 شكوى وطلب

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

أضاف محافظ الشرقية انه استقبلت إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال شهر يونيو الماضى عدد (89) شكوى و (113) طلب بإجمالي (202) شكوى وطلب، تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام .

ومن جانبه أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها إدارة خدمة المواطنين خلال شهر يونيو الماضى ،تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لإستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات ووظائف بالقطاع الخاص فقط.