إصابة 19 شخصا باشتباه اختناق داخل مصنع بالشرقية

أصيب 19 شخصا باشتباه اختناق إثر حدوث تسرب غاز داخل مصنع ثلج بقرية عرب تل الجراد بمركز بلبيس وتم نقل 8 مصابين إلى مستشفى بلبيس وإسعاف الباقي بمحيط موقع الحادث فيما تم خروج جميع الحالات عقب تحسن حالتهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بإصابة 19 شخص بإشتباة اختناق وتم نقل 8 حالات الي مستشفي بلبيس وإسعاف الباقي بمحيط الموقع وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع إصابتهم إثر حدوث تسرب غاز داخل مصنع ثلج بقرية عرب تل الجراد بمركز بلبيس وتم نقل 8 مصابين إلى مستشفى بلبيس وإسعاف الباقي بمحيط موقع الحادث فيما تم خروج جميع الحالات عقب تحسن حالتهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.