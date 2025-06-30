أشرف بن شرقي يشارك صورا من الجيم

شارك أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أشرف بن شرقي من صالة الجيم، اثناء اداء التمارين البدنية استعدادا للموسم المقبل.

أشرف بن شرقي

مشوار الأهلي في مونديال الأندية

جدير بالذكر أن الأهلي قد حصد نقطتان من دور المجموعات خلال مشواره في مونديال الأندية، احتل بهما المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى.

ضمت المجموعة الأولى كل من الأهلي وانتر ميامي وبالميراس وبورتو، حيث تعادل المارد الأحمر في مباراته الأولى أمام انتر ميامي سلبيا، فيما خسر أمام بالميراس في المباراة الثانية بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل مع بورتو في المباراة الأخيرة بنتيجة 4-4.