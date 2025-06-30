رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم لاعب الأهلي لليد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ضم عبد الرحمن فيصل لاعب النادي الأهلي لكرة اليد بشكل رسمي.

ويخوض عبد الرحمن فيصل مبارياته مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة اليد بداية من موسم 2025-26.

وكان قد فاز عبد الرحمن فيصل، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية.

قدم لاعبو الأهلي مباراة قوية، ونجحوا في تحقيق الفوز بنتيجة ٣١/٢٨، والتتويج باللقب الخامس في تاريخ النادي.