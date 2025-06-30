٣ أندية.. كريم نيدفيد يتلقى عروضا للرحيل من الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تلقى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كريم نيدفيد عدة عروض محلية من اندية بالدوري المصري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كريم نيدفيد يمتلك عروض من سيراميكا كليوباترا وزد والمصري بعد فسخ عقده مع الأهلي”.

ريبيرو يرغب في الحفاظ على قوام الفريق الأساسي

وأبدى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، تمسكه الشديد بالحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق، معتبرا أن استقرار التشكيلة الأساسية يمثل ركيزة أساسية للمنافسة على البطولات الكبرى، وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا الذي يسعى الأهلي لاستعادته بعد خسارته في النسخة الماضية.

ويرى ريبيرو، أن أي تحركات في سوق الانتقالات يجب أن تتم وفق خطة فنية دقيقة توازن بين تدعيم الفريق ومنح الفرصة لبعض اللاعبين للرحيل أو الإعارة دون المساس بالقوام الرئيسي.

ويأتي تأخر الإعلان عن بعض الصفقات ضمن سياسة الأهلي المعتادة في الفترة الأخيرة، التي تقوم على إنجاز التعاقدات بشكل كامل قبل الإعلان الرسمي لتجنب أي تعطيل أو مفاجآت في اللحظات الأخيرة.