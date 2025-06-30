إقالة مدرب نادٍ شهير بعد وداع كأس العالم للأندية

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي، إقالة البرتغالي ريناتو بايفا، المدير الفني للفريق الأول، من منصبه، بسبب الخروج من بطولة كأس العالم للأندية، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.



وخسر فريق بوتافوجو البرازيلي من مواطنه بالميراس، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية، ليودّع البطولة.



وقال نادي بوتافوجو، في بيان: "يعلن النادي أن ريناتو بايفا لم يعد مدربًا للفريق الأول، وقد أُبلغ المدرب بالقرار أمس".



وأضاف: "يتقدم النادي بالشكر لبايفا ومساعديه على الخدمات التي قدموها للفريق خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما الفوز التاريخي على باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية، والتأهل إلى دور الـ 16 من كأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل".



واختتم: "يبحث جون تكستور ومجلس إدارة كرة القدم في بوتافوجو عن مدرب جديد لمواصلة مسيرة الألقاب، والمنافسة على لقبي كأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل مرتين، بالإضافة إلى لقب كأس البرازيل غير المسبوق".