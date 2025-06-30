قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البطولة الحائرة | ما مصير كأس السوبر المصري.. هل سيُلعب في الكويت أم البحرين؟
الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. تفاصيل ومزايا جديدة
الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات العسكرية.. اعرف تفاصيل وشروط كل كلية
أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟
80 شهيدا في غارات الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 57 بمدينة غزة وشمال القطاع
تزامنا مع جلسة الحكومة.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لمظاهرة غدا بالقدس
يانيك فيريرا يتصدر بقوة.. اعرف الجديد بشأن المدير الفني الجديد للزمالك
كارتيرون يصدم الزمالك ويتولى تدريب نادِ شهير
التعليم تكشف حقيقة حدوث بلطجة وغش جماعي بلجان الثانوية العامة بالدقهلية
أسطورة مانشستر يونايتد يعتزل كرة القدم ويتولى منصبا هاما بالنادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إقالة مدرب نادٍ شهير بعد وداع كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
القسم الرياضي

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي، إقالة البرتغالي ريناتو بايفا، المدير الفني للفريق الأول، من منصبه، بسبب الخروج من بطولة كأس العالم للأندية، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.


وخسر فريق بوتافوجو البرازيلي من مواطنه بالميراس، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية، ليودّع البطولة.


وقال نادي بوتافوجو، في بيان: "يعلن النادي أن ريناتو بايفا لم يعد مدربًا للفريق الأول، وقد أُبلغ المدرب بالقرار أمس".


وأضاف: "يتقدم النادي بالشكر لبايفا ومساعديه على الخدمات التي قدموها للفريق خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما الفوز التاريخي على باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية، والتأهل إلى دور الـ 16 من كأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل".


واختتم: "يبحث جون تكستور ومجلس إدارة كرة القدم في بوتافوجو عن مدرب جديد لمواصلة مسيرة الألقاب، والمنافسة على لقبي كأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل مرتين، بالإضافة إلى لقب كأس البرازيل غير المسبوق".

بوتافوجو ريناتو بايفا كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيه.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

6 ملايين جنيه تعويضًا للصيادين بالبحر الأحمر عن فترة وقف الصيد

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بسيجر وأعمال تطوير محيط السيد البدوي

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لوالد سائق حادث الطريق الإقليمي بمنزله بطملاي

بالصور

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي

افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رصف وتطوير إمتداد شارع أحمد شوقي المتفرع من مجمع المصالح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة

الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة
الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة
الصين تطلق "مونوريل الباندا".. ثورة تكنولوجية بلمسة جمالية ساحرة

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد