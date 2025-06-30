البنك الأهلي يصدم الزمالك بشأن مصطفي شلبي

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة التعاقد مع مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال نصار في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: مصطفى شلبي خارج حساباتنا في الموسم المقبل، ولم نتحدث مع الزمالك لضمه.

أضاف: تعاقدنا مع اوفا ومصطفى دويدار، وبن شرقي وعمرو الجزار من المحلة، وتعاقدنا مع يسري وحيد واحمد متعب من الجيش، وتعاقدنا مع احمد طارق سليمان حارس مرمى واعد، وتعاقدنا في ظل احتياجات الفريق وطلبات المدرب

وتابع: احمد ربيع مكمل بشكل طبيعي مع البنك الأهلي، وتعاقدنا مع لاعبين في ظل احتياجاتنا الفنية ورغبة طارق مصطفى.