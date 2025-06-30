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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نجم الأهلي يرفض الإعارة ويطلب الرحيل النهائي عن النادي.. ماذا حدث؟

الأهلي
الأهلي
أحمد أيمن

لا يزال الحديث عن ملف الراحلين عن النادي الأهلي، مستمرا، خاصة في ظل تدعيم الفريق بعدد من النجوم خلال الميركاتو الجاري في مختلف المراكز والاستغناء عن عدد من اللاعبين.

جدير بالذكر أن الأهلي حدد قائمة الراحلين عن صفوف الفريق عقب خروج الفريق من بطولة كأس العالم للأندية 2025، وقبل بداية الموسم الجديد.

مشوار الأهلي في مونديال الأندية

جدير بالذكر أن الأهلي قد حصد نقطتان من دور المجموعات خلال مشواره في مونديال الأندية، احتل بهما المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى.

ضمت المجموعة الأولى كل من الأهلي وانتر ميامي وبالميراس وبورتو، حيث تعادل المارد الأحمر في مباراته الأولى أمام انتر ميامي سلبيا، فيما خسر أمام بالميراس في المباراة الثانية بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل مع بورتو في المباراة الأخيرة بنتيجة 4-4.

قائمة الراحلين عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير أسماء الراحلين عن صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وعقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «طبعا حمدي فتحي منقدرش نقول رحل عن الأهلي، لأنه كان جاي إعارة ومدته انتهت، وحمدي لاعب رائع وراجل جدا».

وأضاف: «يحيي عطية الله أموره أصبحت محسومة وانتهت رحلته مع الأهلي خلاص، وأيضا الثنائي عمر الساعي وكريم نيدفيد من ضمن الراحلين عن الأهلي».

وتابع: «أيضا في كلام عن رحيل أفشة بعد تألق محمد على بن رمضان، وفي ظل عودة إمام عاشور، لكن ده لسه كلام مش قرار، وأيضا حسين الشحات يوجد كلام عن عروض لرحيله خلال الفترة المقبلة».

نجم الأهلي يرفض الرحيل

في سياق متصل، أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك أزمة داخل النادي الأهلي بشأن التونسي محمد الضاوي كريستو، الذي انتهت إعارته لنادي الصفاقسي التونسي، ويرفض فكرة الخروج مُعارًا لموسم آخر.

وأضاف أمير هشام في تصريحات تلفزيونية: “كريستو يريد فسخ العقد والحصول على راتب موسمين.. كريستو طلب الرحيل نهائيًا من الأهلي إما بالبيع النهائي أو فسخ عقده مع حصوله على مستحقاته كاملة”.

واختتم: «كريستو يريد فسخ العقد مع الحصول على راتب لمدة موسمين، وهو مبلغ يتخطى المليون دولار».

الأهلي أخبار الأهلي كأس العالم للأندية الراحلين عن الأهلي أزمة كريستو

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