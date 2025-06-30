ريبيرو يتفق على إقامة معسكر الإعداد لفريق الأهلي منتصف يوليو

كشف الاعلامي فتح الله زيدان عن اتفاق خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على إقامة معسكر الإعداد للفريق منتصف يوليو المقبل ولمدة 10 أيام.

وكتب فتح الله زيدان: "تم الاتفاق مع خوسيه ريبيرو على إقامة معسكر الإعداد منتصف يوليو المقبل لمدة 10 أيام ويتخلله مباريات ودية، وإسبانيا الوجهة الأقرب لاستضافته".

واضاف: "ريبيرو طلب تدعيم خط الدفاع بالكامل بصفقات جديدة من ظهير أيسر وقلب دفاع وظهير أيمن".

وكشف الإعلامي أحمد حسن عن رفض النادي الأهلي للتعاقد مع محمد شريف.

قال أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خاص.. الأهلي أبلغ محمد شريف برفض ريبيرو التعاقد معه، واللاعب يفاضل بين أكثر من عرض".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق كواليس ما حدث في اجتماع ريبيرو مع الكابتن محمود الخطيب.

وقال أحمد شوبير: "إمبارح في الأهلي كان فيه اجتماع بين الكابتن محمود الخطيب وريبيرو في وجود محمد يوسف، حدث فيه مؤازرة من الخطيب لريبيرو ويوسف، وقال لهم إنه واثق جدا فيهم وأنهم هيقودا الفريق لعمل موسم استثنائي للنادي الأهلي، وهما كمان قالوا للخطيب نعدك إن السنة دي هتكون سنة عظيمة".