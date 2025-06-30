آخر كلام | إلى من سينتقل نجم فاركو.. الزمالك أم الأهلي

أكد عاطف حنفي المشرف العام على الكرة بنادي فاركو، أن رغبة ياسين مرعي ستحسم انتقاله للأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حنفي في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: رغبة ياسين مرعي هي رقم واحد بالنسبة لنا، واللاعب من حقه أن يختار النادي الذي يريد اللعب له دون أي ضغوطات.

وأضاف: احمد خطاب ليس لديه ازمة في رحيل اي لاعب، وياسين مرعي عليه كلام كتير من اندية كتير سواء برة او داخل مصر.

وتابع: ياسين مرعي لم يخبرنا برغبته في الانتقال لأي نادي واللاعب يتمرن بشكل طبيعي مع الفريق، وياسين مرعي لاعب عنده شخصية داخل الملعب.

وأختتم حنفي: اللاعب لديه عروض من البرتغال هو واحمد شريف، وننظر الى المصلحة المشتركة بين اللاعب والنادي حال وجود عرض مناسب، ورغبة اللاعب رقم واحد بالنسبة لنا.