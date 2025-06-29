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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع القطبين يشتعل.. الزمالك يزاحم الأهلي على نجم فاركو

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو
منتصر الرفاعي

كثف مسؤولو نادي الزمالك، خلال الساعات الأخيرة، مفاوضاتهم مع نظرائهم في نادي فاركو، من أجل خطف صفقة المدافع ياسين مرعي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار تدعيم صفوف الفريق الأبيض بصفقات قوية، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.


وأشار مصدر مطلع داخل نادي الزمالك لـ “صدي البلد” أن مسؤولي القلعة البيضاء قدموا عرضًا ماليًا ضخمًا خلال الساعات الأخيرة، يتجاوز الـ40 مليون جنيه من أجل حسم صفقة ياسين مرعي، مُشيرًا إلى أنّ العرض المالي الأخير المُقدم من مسؤولي الأبيض يفوق ما قدمه مسؤولو النادي الأهلي لضم اللاعب.


وأضاف المصدر، أن هناك رغبة قوية من قبل مسؤولي نادي الزمالك لضم ياسن مرعي، خلال الصيف الجاري في إطار تدعيم مركز قلب الدفاع، لا سيما في ظل رغبة حسام عبدالمجيد مدافع الأبيض الحالي في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، بعد تلقيه العديد من العروض.


وأوضح المصدر، أن مسؤولي نادي فاركو طلبوا 60 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن خدمات ياسين مرعي.
 

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