بعد غزارة الأمطار بالشرقية | توجيه عاجل من المحافظ

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى المديريات الخدمية و مسؤولى شركة مياة الشرب والصرف الصحى والمرافق العامة بالتواجد الميداني بالشوارع والطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المدن وبالانفاق وشفط تراكمات مياة الأمطار من الشوارع والتأكد من عمل محطات وغرف وبالوعات الصرف بشكل جيد وكذلك الإطمئنان على كفاءة تشغيل المولدات الكهربائية الأساسية والإحتياطية ومواتير الشفط والرفع الموجودة بكل محطة صرف،و مراجعة أعمدة الإناره والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامه المواطنين.

وناشد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جميع المواطنين عدم الترجل والسير او التواجد في الشوارع أثناء سقوط الأمطار الرعدية وعدم التواجد أسفل اللوحات المضيئة المعدنية والاحتماء أسفل الأسقف الخرسانية لحين إنتهاء سقوط الأمطار وعدم لمس الأعمدة الكهربائية أو التواجد بالقرب من أشجار منعا لوقوع حوادث او اصابتهم باي اذي لا قدر الله لحين انتهاء العاصفة البرقية والرعدية و الأمطار واستقرار الأحوال الجوية.