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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ثقافة الشرقية تبدأ أولى فعاليات برنامج "مصر تتحدث عن نفسها بالتراث الشرقاوى"

ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى مشيراً إلى الدور الهام الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

وأشار أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومديرعام فرع ثقافة الشرقية أنه قام قصر ثقافة الزقازيق ببدء فعاليات برنامج (مصر تتحدث عن نفسها بالتراث الشرقاوى ) بورشة فنية للخزف التقليدي تناولت اهمية الطين الأسوانى واستخداماته ، وتم انتاج بعض الأواني والأشكال الفخارية البسيطة وورشة أخري عن القرية المصرية ورسم كل ما يخص القرية المصرية وكذلك بعض الرسومات احتفالاً بذكرى ثورة يونيو، واستكمالا للفقرات ضمن برنامج تراثك ميراثك الذي أطلقته وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وإشراف اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة استكملت الفقرات بعرض فنى لفرقة الشرقية للأراجوز حيث تحدثوا عن تراث الشرقية وتراثنا الفني ، وأوضحوا أن محافظة الشرقية تتمتع بتراث غنى ومتنوع ما بين تراث فرعون وإسلامي وقبطى بالإضافة إلى حرف يدوية تقليدية كالخزف والخيامية والجريد والباردى والخوص، كما تحدثوا عن ثورة ٣٠ يونيو أسبابها ونتائجها واُختتم الحفل بالغناء والموال الشعبي لفرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي حيث قدمت الفرقة مقطوعة موسيقية غناء جماعي .

فيما نظم قصر ثقافة الحسينية ورشة حكى عن آثار تل فرعون و آثار صان الحجر تحدثت عن آثار صان الحجر و الفترات التاريخية للأسرات ومراحل الترميم التي  مرت بالمنطقة الأثرية وإنشاء كلية الآثار بصان الحجر وتحدث أيضا عن آثار تل فرعون بطريقة سهلة وبسيطة مع الرواد.

وعلى صعيد آخر نفذ قصر ثقافة العاشر من رمضان ضمن برنامج الثقافة تستطيع محاضرة عن الزواج المبكر وكثرة الإنجاب حيث أن الظاهرتين مرتبطين بعضها البعض ولهما آثار اجتماعية وصحية ونفسية سلبية على المرأة والطفل والأسرة والمجتمع .

كما عقد بيت ثقافة مباشر محاضرة بعنوان الوعي الفكري والثقافي للشباب تحدثت عن مفهوم الوعي الفكري والثقافي للشباب والادراكات وفوائد تنمية الوعي لدي الشباب .

و عقدت مكتبة ههيا محاضرة عن الوحدة العربية ولم الشمل تجدثت عن الوحدة العربية بأنها طرح سياسي يراود كثيرين من العرب علي اختلاف مشاربهم السياسية ومعتقداتهم ومذاهبهم.

الشرقية التنمية المستدامة نشر الوعي الثقافى

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