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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندري يدخل سباق التعاقد مع أحمد محمود ظهير الزمالك

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

شهدت الفترة الأخيرة تلقّي أحمد محمود، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، عرضًا رسميًا من نادي الاتحاد السكندري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في إطار سعي زعيم الثغر لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وكان اللاعب قد تلقى عروضًا سابقة من أندية غزل المحلة ومودرن سبورت، قبل أن ينضم الاتحاد السكندري إلى قائمة المهتمين بالحصول على خدماته.

من جانبهم، يُفضّل مسؤولو نادي الزمالك إعارة أحمد محمود في الوقت الحالي، من أجل منحه فرصة أكبر للمشاركة بشكل منتظم واكتساب مزيد من الخبرات، خاصة في ظل صعوبة حصوله على دقائق كافية مع الفريق الأول في الموسم المقبل.

الزمالك الاتحاد السكندري احمد محمود

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