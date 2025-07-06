السجن المؤبد لـ مشردة بتهمة قتل فتاة وإلقاء جثتها بالأميرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مشرد بالسجن المؤبد ، لاتهامها قتل فتاة مشردة وإلقاء جثتها في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية .



تفاصيل القضية

وتبين من المناظرة، لجثة المجني عليها أنها في العقد الثالث من العمر وترتدي كامل ملابسها ولا تحمل ما يثبت هويتها،كما أنه عثر بجثة المجني عليها على إصابات عبارة عن كسر بالجمجمة نتيجة الضرب بآلة حادة ودماء متناثرة في المكان.

تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر بأحد الشوارع في المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور على جثة فتاة وبها إصابات طعنية وتهشم بالجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيق.