برلمانية تطالب ببرامج إعادة التأهيل النفسى للسائقين المخالفين

ثمنت النائبة هند رشاد،أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،توجيهات الرئيس السيسي بشأن إغلاق الطريق الإقليمي بالمنوفية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



واقترحت « رشاد » في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إطلاق برامج إعادة التأهيل النفسى والإدمانى للسائقين المخالفين، وربط عودة الرخصة باجتياز فحوصات طبية وتدريبات إجبارية، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين .

وأكدت عضو البرلمان على أن مواجهة جرائم قيادة السيارات تحت تأثير المخدر ليست مسؤولية فردية، بل مسؤولية مجتمعية شاملة، تتطلب وعيًا حقيقيًا، وتعاونًا بين المواطن والجهات الرقابية، موضحة أن كل حادث لا يقتل فقط الضحية، بل يترك وراءه أسرًا مفجوعة، وأحلامًا مهدورة.