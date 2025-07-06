قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 ملايين جنيه لأسرة ضحايا غرق "أدمارين 12 " في خليج السويس
الخارجية السويسرية تعلن إعادة فتح سفارتها في طهران
البرلمان يوافق على مقترح منح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفق مؤهلاتهم
النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات
وزير الإسكان: الانتهاء من أعمال محطة مياه الصفانية بالمنيا وتشغيلها
النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات
كلية الدراسات الإسلامية تنعى طالبتين من ضحايا حادث الطريق الإقليمي: رحيلهما مُفجع
فوري في دقايق .. استخراج فيش جنائي من مول العرب وسيتي ستارز
التهاب وتورم وحساسية.. تعرّف على خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس
فساد وكسب غير مشروع ..منال عوض: إحالة 21 عاملا بالمحليات إلى النيابة
دعاء الزهق والملل.. أذكار وأدعية مقتبسة من السنة النبوية
ببطارية ضخمة وتقنيات غير مسبوقة.. إليك أهم مواصفات هاتف هونر Magic V2 Flip
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كلية الدراسات الإسلامية تنعى طالبتين من ضحايا حادث الطريق الإقليمي: رحيلهما مُفجع

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
شيماء جمال

نعت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات بجامعة الأزهر، طالبتين من طلابها، لقين مصرعهما في حادث تصادم مروع وقع أمس السبت، على الطريق الإقليمي بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، أثناء توجههما إلى مقاعد الدراسة.

وأصدرت الكلية بيانا رسميا صباح اليوم الأحد، عبّرت الإدارة الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملون فيه عن بالغ حزنهم  لوفاة الطالبتين: منة الله أحمد زكي أحمد، وأسماء أشرف عبد الحميد القطان، اللتين وافتهما المنية في الحادث المؤلم، بينما كانتا في طريقهما إلى الكلية طلبًا للعلم، ووصفوا رحيلهما بالمفجع.

وقالت الكلية في بيانها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نحتسب فقيدتينا عند الله من الشهداء، ونسأله أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان، جزاءً لما قدمتاه في سبيل طلب العلم".

ودعت للفقيدتين بأن يكون قبرهما روضة من رياض الجنة، وأن يثبّتهما الله عند السؤال، ويرفع درجاتهما في عليين.

واختتمت بيانها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قد وقع حادث تصادم مروع  على الطريق الإقليمي بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات، بينهم طلاب وطالبات في طريقهم إلى الجامعات والمعاهد، ما أثار حالة من الحزن الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد أعلنت الحكومة في وقت سابق صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث، إضافة إلى تعويضات أخرى للمصابين تُحدّد وفقًا لحالتهم الصحية.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات حادث الطريق الإقليمى جامعة الأزهر مدينة العاشر من رمضان مصرع طالبتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته: «حسبي الله في الناس اللي كانت مولعة الدنيا»

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

مرتبات يوليو 2025

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

النني

أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

بئر أسانسير

سقط وهو يحاول إنقاذ أعز أصدقائه.. طفل يلقى مصرعه مع كلبه في بئر أسانسير بالجيزة

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

ترشيحاتنا

الحليب

بعد الجدل حول منتج اللبن.. هل مادة E471 تعني خنزيرا دائما؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | رمل البحر يعالج 5 أمراض جلدية.. تحذير من تناول هذا النوع من اللحوم والمشروبات

نسرين طافش

نسرين طافش تخطف الأنظار على البحر

بالصور

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

بطريقة البلوجرز .. 5 أسرار بسيطة لأناقتك على البحر لا تتجاهليها أبدًا

البوركيني
البوركيني
البوركيني

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

في عيد ميلادها الـ 55.. 10 صور تكشف جمال غادة عبد الرازق | شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

يوسف الشيمي

على مزلقان طوخ.. تفاصيل وفاة لاعب طلائع الجيش في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد