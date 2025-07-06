كانوا بيهزروا.. تفاصيل مقـ.ـتل طالب على يد صديقه خلال مشاجرة بالجيزة

تجري نيابة قسم الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل طالب يبلغ من العمر 18 عامًا، على يد صديقه، بعد مشاجرة نشبت بينهما على خلفية مزاح تطور إلى مشادة حادة، أسفرت عن تسديد المتهم طعنة نافذة للمجني عليه باستخدام آلة حادة.

تفاصيل مقتل طالب على يد صديقه خلال مشاجرة بالجيزة

أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه "إيهاب. ع" لبيان أسباب الوفاة بدقة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات، كما قررت حبس المتهم "أحمد. م" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

وكان رئيس مباحث قسم الجيزة، المقدم هشام فتحي، قد تلقى إخطارًا من الأهالي يفيد بمقتل طالب داخل إحدى المناطق السكنية التابعة للقسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة أن المجني عليه تلقى طعنة في الصدر، أودت بحياته في الحال.

وبتكثيف التحريات، تمكنت قوة أمنية بقيادة النقيبين أحمد شنب ومحمد النقيب، من ضبط المتهم؛ حيث اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان والمحيطين بالواقعة، للوقوف على الملابسات الكاملة للجريمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.