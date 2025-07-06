النيابة تأمر بحبس 3 سائقين نقل تعمدوا تعريض حياة المواطنين للخطر

أمرت النيابة العامة بحبس 3 سائقين نقل أربعة أيام احتياطيًا، في إطار ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما رصدته وزارة الداخلية من تداول مقطع مصور، تضمَّن قيام قائدي ثلاث سيارات نقل بالسير بطريق محور ٢٦ يوليو بسرعة فائقة وبدون لوحات معدنية، وتعمد قائد إحدى تلك السيارات الاصطدام بمركبة أحد المواطنين أثناء سيرها، وإتلاف مرآتها الجانبية، فقد أجرت الشرطة تحريات عاجلة أسفرت عن تحديد المركبات الثلاث وضبط قائديها.

حبس 3 سائقين نقل لقيادتهم برعونة على محور 26 يوليو

هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال مالك المركبة محل الإتلاف، حيث شهد بتوثيقه الواقعة بمقطع مرئي عبر هاتفه المحمول، كما استجوبت المتهمين، وأقر المتهم الأول بقيادته السيارة بسرعة فائقة، ودون استخراج رخصة قيادة، وبرخصة تسيير منتهية، وتحت تأثير جوهر الحشيش المخدِّر، متعمدًا إتلاف المركبة المشار إليها.

كما أقر كل من المتهمين الآخرين بقيادته سيارة دون لوحات معدنية، ودون استخراج رخصة قيادة، وبرخصة تسيير منتهية، وبسرعة بالغة، على نحو يعرض حياة المواطنين والممتلكات للخطر.

وأمرت النيابة العامة بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة، بعدما ثبت بتقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تعاطي المتهم الأول لمخدر الحشيش، كما كلفت الجهات الفنية المختصة بفحص المركبات المتحفظ عليها فنيًا وأمنيًا.

وتؤكد النيابة العامة مجددًا أنها ماضية في مواجهة كافة صور الخروج على القانون، لا سيما تلك الأفعال التي تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطرق وسلامة المواطنين، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.