جريمة تهز العاصمة .. القصة الكاملة لمقـ.ـتل رجل على يد نجل شقيقه

كشفت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة ملابسات جريمة مقتل رجل خمسيني على يد نجل شقيقه في المعصرة جنوب القاهرة بسبب خلافات عائلية بينهما.

القصة الكاملة لجريمة الميراث في المعصرة

وأدلى المتهم - شاب في العشرينات - باعترافات تفصيلية حول جريمته قائلا «عايش أنا وأبويا في نفس البيت مع عمي، الخلافات بينا وبين عمي بدأت من فترة كبيرة، وكان سببها الرئيسي الميراث، وكان ديما عمي بيحاول يعمل مشاكل معانا حتى من غير سبب».

وتابع المتهم بإنهاء حياة عمه طعنا في المعصرة «في الفترة الأخيرة المشاكل زادت وكنت ديما بسكت وأقول صلة الرحم لكن أنا طبيعتي عصبي وأنا داخل البيت لقيته في وشي وحصل بيني وبينه مشكلة على حاجة تافهة وبدأ يشتمني وساعتها طلعت جري على البيت جبت السكينة».

وأضاف المتهم بقتل عمه في المعصرة «نزلت تاني لقيت عمي في شقته ودخلت قولت له هي مش هتخلص غير كدة وأنت مش عايز تحل ولا تسكت وفضلت أضربه بالسكينة لحد ما لقيته سكت ومبقاش يرد ورميت السكينة على الأرض وفضلت قاعد جنب جثته لحد ما الناس اتجمعت والشرطة جت».

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب عشريني لقيامه بطعن عمه الخمسيني وإنهاء حياته داخل مسكنه في منطقة المعصرة جنوب القاهرة، والجلوس بجوار جثته ممسكا بالسلاح الأبيض بسبب خلافات الميراث بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع جريمة قتل في شقة سكنية بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة المباحث في القاهرة العثور على جثة شخص خمسيني مصاب بطعنة في القلب يرتدي كامل ملابسه وبجواره نجل شقيقه ممسكا بآلة حادة.

وعقب تقنين الإجراءات تحفظت أجهزة المباحث في المعصرة على المتهم وتبين نشوب خلافات عائلية بينه وبين عمه نتج عنه قيامه بتسديد طعنة نافذة له أودت بحياته في الحال، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.